橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）運用其高精度接近偵測及測距感測器，協助客戶開發創新的傳染病防護裝置，以因應全球蔓延之疫情所帶來的挑戰。

成立於阿姆斯特丹的新創公司Aura Aware使用意法半導體FlightSense飛行時間（Time-of- Flight，ToF）技術研發出攜帶式智慧社交距離感知裝置。該裝置適用於零售櫃檯和銷售據點，安裝簡單，在正常情況下，裝置上的綠色訊號燈會亮起，如果有人跨過最低安全距離，訊號燈將由綠色變為紅色。

意法半導體影像產品部業務總監David Maucotel表示，這款Aura Aware的創新產品是FlightSense技術的一個優秀案例。ST ToF感測器可以多方面幫助保護人們健康，既能確保人們遵守社交距離的規定，還能無接觸操作日常生活中的各種產品。

Aura Aware裝置整合了最大測距4公尺，而且功耗非常低的意法半導體VL53L1CX高功率密度ToF感測器。感測器內建訊號處理功能，可以簡化產品設計，並提供諸如串擾補償的先進功能，即使感測器視窗被異物遮擋，也能保持正常的測量精度。

飛行時間感測器發射光子，並根據反射光子折返至感測器所費時間來計算感測器到目標的距離。此外，測距精度不受物件表面特性的影響，例如，測距物件的衣服顏色或皮膚反射率，這使FlightSense成為幫助人們保持社交距離的理想選擇。

這些感測器還可以幫助使用者避免接觸安裝人流較大地區之設備設施的表面，包括觸控自助機、智慧水龍頭和按鈕式門禁開關。ToF的感測速度和精度使FlightSense感測器能夠處理基本的開關功能，還能夠偵測和理解敲擊螢幕、揮手等手勢，進行非接觸式智慧人機互動。

良好的短距離測量的回應線性能力是意法半導體的ToF感測器的另一個優勢，這一特色讓ToF感測器可以偵測給皂機的洗手液容量或口罩等個人防護用品的數量。

(工商 )