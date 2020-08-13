蔡淑臻13日受邀擔任北港時尚設計競賽決賽評審，聊到自己擔任模特兒多年，在彩妝、髮型及服裝搭配上自認很有想法，有時不願意妥協，也自虧「毛很多」。她想起有次赴香港工作，認為髮型師做的造型不適合自己，希望他能微調，結果被大師級的髮型師冷回「真沒看過妳這種模特兒」，當下嚇得她立刻閉嘴。

蔡淑臻認為，自己會對造型如此要求，原因在模特兒中，自己身高並不算高、頭又比較大顆，自嘲「大頭臻」，相對條件沒那麼好，會更加注重在鏡頭前形象，她有時會自行上妝，自認比起首度合作的化妝師，自己更了解自己，讓彩妝贊助商偶爾會私下問「淑臻需要我們嗎？」她坦言也會覺得不好意思，「但我又沒辦法控制」。

除了注重鏡頭前模樣，蔡淑臻笑說私下無法很邋遢，自認心態弔詭「想要低調，但又怕認出來不能太難看」。分享有次在計程車上，已經戴了超大、快遮住全臉三分之二的口罩，和司機稍微多說幾句話後，竟因聲音太好辨識馬上被認出。善於造型搭配的她，也將推出線上網路付費課程，教大家時尚穿搭。過兩天她將開拍新電視劇，預計拍攝75天，自己就要拍65天，新劇中將有擔綱不同角色。

蔡淑臻今年初和李沛旭結束8年姐弟戀，仍維持好友關係，先前她被拍到和白髮大叔暗夜摟抱，她坦言他是新朋友，沒想到身家全被調查光，「沒有敢跟我當朋友，交朋友風險那麼高」，苦笑「我就好好工作吧」。

過去和李沛旭一起養了6年的愛犬「腸腸」，前天在家莫名嘔吐，原先是一坨白白黃黃以為是口水，蔡淑臻不疑有他，餵「腸腸」吃無鹽的雞肉飯，沒想到吃沒幾分鐘，「腸腸」把整晚全吐光，甚至開始吐粉紅色液體，嚇得蔡淑臻趕緊帶狗狗急診，經過醫生照X光，發現狗狗腸子裡有小東西，若沒排出將要開刀，這幾天讓「腸腸」跟自己睡，好掌握愛犬狀況。李沛旭得知後，也焦急問「怎麼變瘦了，媽媽有沒有好好照顧，還是托誰照顧沒照顧好？」目前狗狗服藥後狀況已穩定。

蔡淑臻與設計師作品合影。（雲林縣政府提供）

雲林縣副縣長謝淑亞（右3）與「北港時尚設計競賽」評審團隊合影。左起為伊林娛樂副董事長陳婉若、VOGUE/GQ發行人劉震紳、雲林縣文化觀光處處長陳璧君、雲林縣副縣長謝淑亞、國際時尚藝術文化協會理事長溫筱鴻、藝人蔡淑臻。（雲林縣政府提供）

評審團隊與獲獎設計師合影，前排右起為冠軍侯永笙、季軍高雅蘋、亞軍王子欣、特別獎黃苡蓁、丁巧唐。二排右起為評審溫筱鴻、蔡淑臻、雲林縣副縣長謝淑亞、文化觀光處處長陳璧君、劉震紳、陳婉若。（雲林縣政府提供）

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