現場員警應景戴上Q版關公口罩值勤。（黃婉婷攝）

又到了一年一度「大溪大禧」普濟堂關聖帝君聖誕活動，慶典12、13日熱鬧登場，因地緣、行業組成的「社頭」也組成藝陣隊伍，形成地方獨有的文化風景。鑒於大溪社頭每年都受邀參加友好城市「成田藝能祭」活動，桃園市長鄭文燦13日也邀請外國使節到場體驗民情，讓「大溪大禧」成為國際級的祭典。

因應疫情，原先市府會邀請國外表演團體前來，這次則改為邀請駐台代表現場體驗僮仔、抬轎與木器手作，並修復後的百年古宅中品嚐大溪家常菜「吃豆干做大官」。前來的駐台代表分別來自澳洲、日本等9個國家，除了大讚地方社頭文化外，也藉由用餐時刻，了解台灣早期建築特色，進一步認識古宅修復過程。

鄭文燦說，以往社會對「陣頭」多有偏見，忽略它作為地方特色的可能，市府未來將會乘著這股慶典能量，將傳統文化變成國際宣傳亮點。秘書處長顏子傑也說，未來將與文化局、觀光局共同合作，讓「大溪大禧」成為台灣的「青森睡魔祭」、「成田祇園祭」。

體驗傳統節慶的同時，防疫也必須顧好。普濟堂主委謝昌明說，此次共有29個社頭參加，廟方除了呼籲陣頭夜練減少人數外，也吩咐點心組將食物分裝成碗，避免共用餐具造成疾病破口，現場也備有酒精供信徒使用，並呼籲民眾自備口罩，「保護他人，也保護自己」。

現場員警的裝扮也別有用心，大溪義警中隊長張世明為了應景，特地請友人提供100多個Q版關公口罩，供大溪警方持勤時專用，不僅更貼近慶典意象，也讓不少民眾耳目一新，認為戴上口罩的員警「如有神助」，相當有趣。

(中時 )