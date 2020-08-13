58歲的潘先生，因為長年患有勃起功能障礙，在8年前發現太太有逐漸朝外發展的跡象，趕緊向中山醫院的許耕榕醫師求救，透過「陰莖靜脈截除術」後終於重振雄風，讓潘先生大讚自己行房的狀況彷彿回到16歲，最後終於挽回一度朝外發展的妻子。

中山醫院近期成立高階顯微血管重建中心，並由國際級泌尿科醫師許耕榕主持，他以獨創改良的陰莖靜脈截除術聞名國際，至今協助超過3500名國內外患者重振雄風，盡情享受魚水之歡，但今年受到疫情影響，許多海外患者無法來台動手術，成為新冠肺炎另類受災戶。

許耕榕表示，男性不舉的原因有很多，但其中最關鍵的就是陰莖靜脈滲漏，陰莖正常勃起時，血液會經由陰莖動脈流入陰莖海綿體，進而充血膨脹，但若是陰莖靜脈滲漏，血液就會流出海綿體，導致不舉或不持久，透過陰莖靜脈截除術，就是要把滲漏的陰莖靜脈截除或綁紮。

許耕榕舉例，「就好像一個茶杯杯底有漏洞，茶杯就不容易斟滿！當洞小的時候、多加點水可以彌補，這 就是現在威而鋼類藥物做的事情，透過放鬆動脈以及平滑肌，讓血液多流一些進入陰莖海綿 體。但是如果洞大一點，基本上拚命灌水也沒有用。釜底抽薪之計，還是要修補滲漏。」

潘先生說，自己其實15年前就看過許醫師的報導，但一直到8年前隱約感覺到「太太有朝外發展的跡象」才鼓起勇氣找許醫師治療，最後確認是陰莖靜脈滲漏，經過6小時的手術，許醫師將所有血管處理完畢，才發現報導是真的，現在自己的狀況甚至比16歲時還要好。

但好景不常，3年前潘先生跑去練九九神功，一不小心練太重，導致好不容易接好的血管又被拉斷，潘先生說，當時自己被醫生罵很慘，說我的陰莖血管都是人工接的，這樣亂拉當然會斷掉，最後又花了6小時，才再度重振雄風。

許耕榕說，外國醫師在手術時習慣用電燒止血，容易造成灼傷，勃起功能自然會受到影響，但不用電燒進行手術，對醫師的技藝就相當講究，自己就是透過白鼠顯微手術，無數次的練習才練就這項手術技藝。

(中時 )