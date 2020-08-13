現場演員穿著復古裝扮，讓民眾走入客家趕集老街時光機。（黃婉婷攝）

懷念客家趕集拉米車、黃包車的懷舊場景嗎？楊梅富岡車站即將於14日至23日舉辦首屆「2020富岡鐵道藝術節」，22件富含在地美學的裝置藝術，也環繞富岡車站等待與民眾見面，其中「老火車騰雲號」也將為活動搖鈴起航，為獨特節慶品牌讚聲，不讓風華歲月畫上休止符。

富岡位於桃園楊梅區南端，因地形如小山岡、周邊又有伯公廟林立，古名又稱「伯公岡」，許多客家農村子弟居住於此。1929年，日本政府在此地設立火車站，頻繁的商業交流讓小鎮盛極一時，後續卻漸漸沒落。為了打造鐵道文化的節慶品牌，文化局特地於今年籌辦鐵道藝術節，以「鐵道型態」結合「生活空間」發展創作，與在地互動交流。

身在碾米世家的李達鴻回憶，在台灣錢淹腳目的時代，車站前蓋滿紅磚瓦建造的碾米廠、糧倉，機器聲整天轟隆隆響不停。當春耕採收時，除了農家之外，百名捆工忙著挑米送貨，用人力車「犁阿咖」宅配到指定地點，場面相當繁榮。位於中正路、信義路交接的廣場也時常有早市，供商家購買蔬果、豬肉給工人吃，人潮總是川流不息。

李達鴻認為，富岡是具有「慢活」精神的客庄，與商業化的老街不同，仍然保有別於他地的生活態度。他說，自己雖然支持恢復地方榮景，但不應過度發展觀光、商業活動，否則將成為變相驅趕地方居民的契機，期待市府能專注於保留市鎮原樣，讓前來的旅客都能感受那股特有的寧靜。

本次藝術節除了裝置藝術外，還有7場表演音樂活動和11場主題活動。15日開幕時將邀請「御鼓坊」、「電音三太子和土地公」、「客家方口獅藝」等團體藝陣起舞，周邊演員們將穿著復古裝扮，帶領民眾走進老街時光機，更出動台鐵重量級來賓「蒸汽火車之王」DT668火車，讓遊客感受富岡火車站初設立時的懷舊時光。

(中時 )