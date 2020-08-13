為了圓慈善結合教育的夢，出身貧困的內壢國中校長林祺文，回憶起過去弱勢家庭因資源匱乏，導致無法就學的窘境，毅然決然發起「為愛百里健走」計畫，不少國中學子自發參與，挑戰走完風光明媚的台3線道及東豐綠色走廊，每位孩子走1公里就能送10塊給心路基金會，為慢飛天使的成長給個希望。

「沒有資源就要被放棄嗎？」林祺文回憶，在擔任偏鄉校長時，曾見過許多隔代教養的弱勢家庭，阿嬤發現愛孫發展遲緩後，遲遲不敢送孩子去讀書，怕被同學欺負、揶揄，是他親自向學校提出申請、尋找輔導資源，才順利將弱勢孩子送進校園。他說，「扶弱」是他最主要的理念，因為自己出身貧困，才更懂得孤立無援的難處。

自發參與的學生廖文謙說，過去雖然見過特教班的同學，卻苦無給予幫助的機會，希望透過這次為愛走百里的活動，用行動直接幫助遲緩兒。心路桃園發展中心主任張馨云表示，國中正式準備升學的時期，但內壢國中不讓孩子只埋頭讀書，反而做學生走向助人的領航員，讓她相當感動。

「為愛百里健走」計畫為期4天3夜，從14日一直持續至17日，沿途經過龍潭大池、東安古橋、北埔老街等文史地區，總長約120公里。目前招募學生40人、教師12人，活動期望透過學生健走的勞力付出，為心路基金會盡一份力，每位孩子只要走1公里，就會有相關企業捐助10元，為慢飛天使的成長增添助力。

(中時 )