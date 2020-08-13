吳子霏劇中協助楊一展辦案。（HBO Asia提供）

王識賢、吳子霏飾演腦神經科學家父女。（HBO Asia提供）

吳可熙飾演的神秘女子追殺王識賢。（HBO Asia提供）

王識賢、楊一展對戲不少。（HBO Asia提供）

吳可熙接受視訊訪談。（HBO Asia提供）

王識賢今接受視訊訪談。（HBO Asia提供）

吳可熙今接受視訊訪談。（HBO Asia提供）

楊一展兩年多前因姊姊病逝而沈寂一段時日、久未有新作問世的他，在HBO Asia原創科幻影集《獵夢特工》飾演熱血刑警李驍，與腦神經科學家父女王識賢、吳子霏有許多精彩對手戲，他感謝老天爺給他這個講到關於腦意識的新穎題材劇本和角色，「當時其實姊姊剛過世，我很想念她，也很想能再跟姊姊說話，雖然需要試鏡，但我馬上說好、一定要去試！沒想到順利拿到角色。也希望姊姊能夠看到我的作品。」

《獵夢特工》將於16日晚間9點於全亞洲首播，主要演員王識賢、楊一展、吳子霏、吳可熙13日接受亞洲媒體線上視訊群訪。每位演員開拍前除了表演課，都做了不同的專業訓練，楊一展說，這是他首度拍戲前接受這麼專業的武打訓練，以及警察用槍、射擊、隊形攻堅概念等練習；首度挑戰武打戲的吳可熙，甚至學日本武士刀學了兩個月，光是拔刀收刀就狂練一個多月，練到手腕痠痛天天貼藥布。挑大樑的新人吳子霏飾演腦神經科學家，為此特別去宜蘭大學上基礎神經學與大腦相關知識，研讀導演開給她的書單。

該劇有大量動作戲，楊一展自爆對吳子霏很抱歉，有一場他抱著她的戲，竟然害對方頭撞鐵欄杆，當場腫了一個大包。吳子霏笑說，當時情況是她劇中呈現昏迷狀態、無法睜開眼睛，但楊一展必須邊跟人戰鬥、邊保護她，因為要閃躲所以才不小心撞到頭。導演喊卡後，所有工作人員都衝過來，因為他們都聽到很大一聲「碰」，「幸好有及時冰敷，是有腫一包啦，展哥一直道歉，但真的沒關係，本來那麼混亂場面，入口處又非常窄，就很難注意到牆壁距離，他很愧疚一直拿著冰塊幫我冰敷」。

相較於吳子霏與王識賢知識型的文戲居多，且劇中有許多藉由「探夢機」進入夢境的劇情，大多都在綠幕前「幻想」演出，楊一展笑稱自己是本劇「實戰派」的武打擔當，導演把許多場武打戲都設計得讓他「帥到爆」，吳子霏則自嘲是裡頭戰鬥力最低的一個，但因有從小學體操的人設，她還特別練「倒立」，只能充當本劇「倒立擔當」。

吳子霏說她原本印象中的「識賢爸爸」是《流氓教授》電視劇中的形象，覺得他不太講話、安靜沈默，但真正認識、一起讀本上表演課後，才發現他根本就是超級溫暖體貼的大哥哥，他們會在拍戲現場跟著他一起邊運動邊聊戲，聊著聊著會覺得真的像父女，「有天看他一直在看影片，一問之下原來他是在幫女兒研究數學怎麼解。當下突然就覺得：好想當他女兒喔！」一旁的楊一展也附和：「我都想當他兒子了呢！賢哥敬業又很會帶現場氣氛，幫了我很多忙，談笑之間就把要演的戲都講好了，沒有任何壓力！」

吳可熙飾演神秘女子貝兒，同時劇中有一場她穿著和服拿武士刀的片段，為了演好這一段，吳可熙表示：「我特別自費訓練，加上在劇組安排下練了2個多月關於日本武士刀的用法，因為真的非常難，需要非常熟練才能做出日本武士身手矯捷的感覺。而我也常常像武士一樣把刀背在身上，甚至在街頭行走、搭車等，以訓練自己是武功高深莫測的武士的感覺。」

《獵夢特工》共8集，劇情設定在不久的未來，一支由科學家和警察所組成的團隊，試圖破解罪犯意識深處的犯罪計畫。故事從一名警察著手調查一起多名女子的失蹤案件開始，卻在辦案過程中意外發現能夠潛入他人夢境的神秘高科技，便藉此進一步挖掘事情的真相。《獵夢特工》是華納媒體首部科幻題材的HBO Asia原創影集，並由好萊塢編劇William Rabkin領銜主編，同時集結兩岸三地優秀的演員及製作團隊，包括王識賢、楊一展、吳子霏、王耀慶、徐若瑄、吳可熙、謝沛恩、鍾政鈞、吳以涵，以及國村隼，並由知名導演鄭保瑞出任監製、傅鶇和洪昇揚擔任導演，本片同時獲得文化部影視及流行音樂產業局補助，及台北市電影委員會投資及協助製作。

(中時 )