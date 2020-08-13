桃園市長鄭文燦會同台灣大學教授葉丙成，與青年暢談教育面臨的挑戰與青年培育方向。（桃園市政府提供／黃婉婷桃園傳真）

為響應8月12日國際青年日，桃園市青年局和青年諮詢委員共同規劃系列活動，12日由「2020桃園國際青年論壇」打頭陣，帶領學員從科技、地方創生、探索自我等主題中思考創意行動方案。活動總召集人馮輝倫說，他的小隊延伸校外教學的子議題，以108課綱選修的方式進行小旅行，讓學生更理解桃園在地的生態環境與新住民文化。

桃園市青年諮詢委員今年5月成立青年節系列活動籌備委員會，決定以翻轉教育為主題，舉辦「2020桃園國際青年論壇」、「聞青演唱會」及「翻轉青戲院」3大系列活動。青年論壇為期2天1夜，首日邀集翻轉教育工作者、公民老師等講師，將學員分為桃園在地組、國際倡議組，並從不同面向發展子議題，同時思考完整的創意行動方案。

歷經2日的腦力激盪後，國際倡議組提出如何展現自在樣貌、青年壯遊等行動方案，桃園在地組則提出多元選修與深度校外教學。其中，「『桃』出校園 踏『青』學習」方案」由馮輝倫小隊提出，期望將課程主體拉至戶外，讓學生認識桃園在地文化與歷史，並鞭策市府編列預算，讓有心舉辦相關活動的學校，不會因為缺乏經費而沒有下文。

首日晚間也舉辦教育名人堂，由桃園市長鄭文燦會同台灣大學教授葉丙成，暢談教育面臨的挑戰與青年培育方向。鄭文燦認為，透過與青年討論教育意義，便能激發青年解決問題、溝通及整合的能力，感受自身價值與貢獻。活動共計120名在學青年與社會青年參與，透過分享理念尋找共識，促進相互理解與激發參與公共事務的熱忱。

(中時 )