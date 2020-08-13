旱溪國光橋上游大康橋計劃中，吉善路便橋至六順路河段生態環境優美，公民團體要求採用友善工法及保育措施進行整治，並徵收河道周邊私有土地。（黃國峰攝）

旱溪國光橋上游大康橋計劃中，吉善路便橋至六順路河段生態環境優美，公民團體要求採用友善工法及保育措施進行整治，並徵收河道周邊私有土地。（黃國峰攝）

旱溪國光橋上游大康橋計劃中，吉善路便橋至六順路河段生態環境優美，其中六順路上游處，私人精舍內，將旱溪整理得很優美。（中市議員李天生服務處提供／黃國峰台中傳真）

旱溪國光橋上游大康橋計劃中，位於六順路上游處的私人精舍，將旱溪整理得很優美，也爭取現況保存。（中市議員李天生服務處提供／黃國峰台中傳真）

旱溪國光橋上游大康橋計劃中，吉善路便橋至六順路河段生態環境優美， 有不少白鷺鷥、夜鷺棲息。（中市議員李天生服務處提供／黃國峰台中傳真）

旱溪大康橋計畫國光橋至日新橋整治工程，即將完成，地方希望工程再往上游延伸，規劃日新橋至六順路「最後一哩」整治，不過有公民團體指該段生態豐富，應該保留，大里祥興里長黃春海抱怨，不能重視保育就放棄整治；市議員李天生13日呼籲在兼顧自然環境下，儘速推動整治工程，創造防洪整治及生態保護的雙贏結局。

旱溪國光橋下游的「康橋計畫」頗獲市民好評，地方爭取再往上游延伸，推動「大康橋計畫」，希望範圍由國光橋往上游至六順路，目前水利署已編列20多億的經費，進行國光橋至日新橋段整治，已即將陸續完工，立委何欣純、黃國書及地方人士，均要求儘速規劃推動日新橋至六順路最後一段整治，早日完成大康橋計畫。

不過荒野保護協會、台灣生態學等公民團體表示，吉善路便橋至六順路河段生態環境優美，有不少白鷺鷥、夜鷺築巢棲息，希望採用友善工法及保育措施進行整治，同時建議徵收河道周邊私有土地，以保持該處河道生態環境，至於規劃截彎取直處之土地，則希望徵收規劃為洪氾區或維持自然風貌。

對此，大里區祥興里長黃春海抱怨，不能要求保育就放棄整治，主張河道寬度足夠，進行30公尺寬的河道整治工程，剩餘河道土地則提供進行保育，如此才能創造雙贏。

中市議員李天生指出，大里祥興里舊名「祥鷺村」，顯示當地有不少鷺鷥出入，確實值得維護保存，但也要重視民眾權益，在兼顧生態環境下，儘速推動整治工程，有效維護住戶生命財產安全。

(中時 )