台灣新冠疫情疑似有復甦跡象，回籠購買口罩的民眾大增，中衛也不斷推出「特殊色」口罩，卻在短短時間內就秒殺，引起不少網友怨言。對此中衛做出回應，無奈表示至今依舊有70%的口罩被政府徵收，時間將維持到年底，因此現階段真的無法滿足民眾需求。

中衛不斷推出特殊色系口罩，雖然廣受歡迎，卻也引發民怨，由於幾乎都是上架就被秒殺，中衛臉書也遭不滿的網友洗版怒灌：「反正都買不到，別再貼預告文」、「根本飢餓行銷」。有網友提出建言，表示中衛雖然一直有在出貨，但事實上就是真正需要的卻買不到，反而都是想圖利的黃牛一盒接一盒收購，希望中衛能夠討論出更合理的分配方式。

被質疑產能不足，飢餓行銷，中衛喊冤表示至今政府仍持續徵收70%口罩 (圖／CSD中衛)

對此中衛回應，表示有持續和通路商討論最適合的銷售模式，但現階段依舊有近70%口罩被政府持續徵用到12月底，因此目前真的沒辦法滿足大家的需求。中衛也呼籲，黃牛的情況需要靠大家一起抵制，且到中衛配合的通路商購買才是最有保障的。

不少網友也留言：「別跟黃牛買」、「上網看到有人賣請勇敢檢舉，別去下單」、「中衛只是製造商，怪他們又沒用」，但也有人質疑：「既然都強調產能不足，就別出特殊色系了」、「產能不足就別PO文啊，搞得都是團購機器人得利」。

COMING SOON 由 CSD 中衛發佈於 2020年8月12日 星期三

(中時新聞網)