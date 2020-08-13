新北市有1名孕婦，昨日在臉書社團《快樂媽咪孕兒經》分享自己博愛座遭年輕女子佔據，並且事後一路尾隨報復的爽感。(翻自臉書快樂媽咪孕兒經)

此名孕婦因博愛座被占據相當不爽，因此在公車停後一路尾隨嫩妹。(翻自臉書快樂媽咪孕兒經)

網友紛紛噓聲四起，表示這位孕婦尾隨的行為做過頭了。(翻自臉書網友)

網友紛紛噓聲四起，表示這位孕婦尾隨的行為做過頭了。(翻自臉書網友)

新北市有1名孕婦，昨日在臉書社團《快樂媽咪孕兒經》分享自己博愛座遭年輕女子佔據，並且事後一路尾隨報復的爽感。據了解，這名孕婦在搭乘公車時，本想要走向孕婦座，卻直接被1位20出頭的嫩妹捷足先登，讓孕婦非常的不爽，事後孕婦為消氣，待公車停站後一路尾隨嫩妹，嫩妹驚覺有人跟隨惶恐不已，待嫩妹走到相約地被男友帶走後，孕婦立即在返家後網上PO文表示：「報復反擊讓自己身心舒快 」。

新北市有1名孕婦，昨日在臉書社團《快樂媽咪孕兒經》分享自己報復嫩妹佔據自己的爽感。據了解，這名孕婦日前搭公車時，看到1位年僅20歲女孩直接無視她包包上的好孕貼紙，就立即坐在孕婦座上，孕婦起初以為嫩妹是月經來，又或者有什麼不開心的事，在確認這位嫩妹沒戴耳機也沒有感到不舒服，孕婦當下非常不爽，她表示「不被讓座，我認了！搶孕婦博愛座，這個舉動真的徹底惹毛我了！」，到站後孕婦基於好奇又想報復的心態，一路尾隨這位嫩妹的身後。

嫩妹驚覺有人一路尾隨相當緊張，由於嫩妹行走的路線是孕婦所知的熟路，孕婦說：「從她走的路線，我知道她在繞路拖時間，而且一路用手機找救兵」，孕婦實在相當生氣，她就把尾隨當成散步運動兼消怒氣，孕婦自己也認為行走速度根本不快，就只看到嫩妹很緊，這也使得孕婦的怒氣逐漸消散，而後孕婦看到那位嫩妹被趕來的男友載走了。

嚇跑嫩妹後，孕婦相當開心覺得自己獲得勝利，她表示：「看到他們逃離開，我有種莫名的精神勝利感，她還特別說明自己是孕婦，行走的距離已經快達到自己極限了」，孕婦也表示此段小散步，讓她自己最後有種報復爽感。她也透露，自己已經因孕婦身分被多次欺負，她認為此次反擊成功，應該將這份喜悅讓各位網友得知，最後孕婦還認為，當媽媽一定要學會讓自己開心，出社會也要學會反擊，自己身心才會舒快。

網友紛紛噓聲不斷表示，「廢除博愛座啦，我不想坐個位置就被旁邊正義高中生說我沒愛心，我看到年老，孕婦會自動讓座」、「這孕婦體力那麼好還能跟蹤這麼久，表示她一點都不需要博愛座」、「我真心佩服這孕婦，居然還有體力跟蹤人家，我當初就沒辦法。有人讓我會開心的坐，沒人讓我也只會站著，除非真的不舒服又沒人讓才會開口」、「看來這孕婦體力這麼好，應該也不用太在乎博愛座這種小事吧？！多站運動可助順產」、「這位準媽媽，需要跟妳報備為何坐博愛座？妳好可怕，根本已有騷擾之嫌」。

(中時新聞網)