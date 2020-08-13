外貿協會「台美商務交流中心」年初成立「台美企業聯盟」，至今破千家企業會員參與，13日舉辦「台美企業聯盟成立大會」；貿協董事長黃志芳強調，聯盟成立勢必可以加速台美貿易新產業鏈發展，透過營造雙方戰略合作環境，對於促進台美雙邊自由貿易協定（FTA）有正面效應。

與會的工具機公會理事長許文憲則建議政府，要趕緊和美國、日本等兩大經濟體洽簽自由貿易協定，一旦成功，將帶動其他國家與台灣洽簽的意願。 黃志芳指出，貿協在2019年底宣佈台美商務交流中心，今年初「台美企業聯盟」陸續招募近千家企業會員，不少產業公協會包括電電公會、工商協進會，甚至是台電、中油等國營事業都是會員，在此平台將以國家隊的力量服務台灣與美國企業，並於貿易、投資、產業、人才、新創等五大領域進行交流合作，共同迎接台美戰略夥伴關係。

黃志芳表示，聯盟成立勢必可以加速台美貿易的產業發展，原本計劃今年下半年於美國東、西岸成立行銷展示中心，並與美國FORTUNE 500大企業組團互訪，因應台美供應鏈重組，規劃在美國設立園區等佈局策略等，礙於疫情關係，目前先推出台美資訊平台，待疫情過後，會陸續多項行動方案。

至於美國衛生部長阿查爾離台前表示，美國要建立國內戰略供應鏈，而台灣企業將扮演要角，黃志芳認為，美國應該會以公衛防疫、智慧科技例如5G、資通安全發展為優先，這兩項都是台灣的優勢。

(工商 )