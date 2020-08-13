繼財政部關務署於邊境查獲疑似仿冒MIT之大陸製進口醫用口罩，經濟部標準檢驗局在查察實體店面及網路商店販售疑似偽造口罩國家隊醫用口罩亦有斬獲，總計查獲五件疑似有假冒正廠醫用口罩之情形。

標檢局說，目前偽劣MIT口罩處理機制包含加強邊境管制及後市場稽查雙管齊下，以維護消費者權益。在加強邊境管制部分由食藥署、關務署及貿易局等單位負責。海關已發布新聞稿宣布查獲逾14萬片偽標產地「MADE IN TAIWAN」的口罩，多因虛報貨品名稱被查獲。後市場稽查部分，標準局已制定「MIT口罩商品專案市場檢查計畫」，預計每周查核美妝、藥妝店、夜市、大賣場、便利商店實體店面300家次及每日普查蝦皮、松果購物、樂天、奇摩、pchome等網路平台電商銷售之網址，並結合進口口罩情資加強監控。

標檢局強調，如有非醫用混充醫用或偽造正牌廠商產品，經查獲者，移請食藥署依相關規定處理；如涉及偽造變造送保二總隊刑事警察大隊偵辦。若屬網路平台販售商品，將通知電商平台下架。

標檢局說，「杜絕仿冒MIT口罩」之後市場稽查已查核四個網路平台（51網址），查獲五件並購得樣品（易○公司），皆來自蝦皮購物，經廠商確認仿冒違規屬實，已函送食藥署處置，並將通知電商平台下架，另已查核實體店面83家，尚無發現涉仿冒之情事。

(工商 )