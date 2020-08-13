萬海航運（2615）第二季營收162.63億，年減11.52％，獲利16.75億，EPS0.76元，年增140.02％, 較今年首季增加19.13倍，主要靠公司快速因應疫情造成的貨量減少狀況，透過減租船舶與減班減少開支，另較去年低廉三成的油價也是一大助力。

萬海說明，第二季營收下滑，主要受疫情影響，各國陸續推出封鎖措施，影響廠商出貨，尤其是疫情嚴重的印度與菲律賓，目前印度已經恢復八到九成貨量，菲律賓還在做減併班，其他東南亞國家6月之後疫情控制措施趨緩，已經可以看到訂單回籠，各地出貨力道開始轉強。

萬海在第二季因應市場變化，快速進行航線調整，採取減併班措施，短租船舶退租，減少租船費用與碼頭靠泊成本、燃油成本等，另一方面今年第二季燃油成本約每噸330美元，較去年同期的440美元少了33％, 因此第二季的毛利率表現相當亮麗。

展望第三季，自7月份以來，各國疫情管控措施趨緩，各地訂單回籠，廠商紛紛趕著出貨，市場出貨力道相當暢旺，例如中國、東南亞國家，但是部分產業尚未完全恢復，例如汽車塑化相關產業還是有一些影響。

萬海今年6月底就租進可裝載4～6千箱（20呎櫃）的貨櫃船，在美西線一個月派出2到3班加班船，讓公司美西線除租進營運的艙位，透過加班船讓艙位供給量倍增，掌握第三季歐線旺季。

目前遠洋線市場反彈，尤其美國線缺艙位導致運價倍數高漲，總體來看貨載動能比第2季有明顯好轉，第四季主要看疫情變化，另因中國出國電商貨驟增，目前很多貨櫃困在歐美沒能即時運回亞洲，市場已經出現缺櫃現象，需要強化貨櫃調度能力。

(工商 )