高雄市長補選，周六即將投票。前高雄市長韓國瑜確定在明天國民黨市長候選人李眉蓁的選前之夜現身站台。韓粉好嗨不禁問：有沒有「國瑜夜市」？

有韓營人士表示，包括國民黨黨主席江啟臣、秘書長李乾龍以及李眉蓁陣營，都希望韓國瑜出面站台。韓國瑜也顧及與李眉蓁過去的情誼，同時也想幫國民黨在高雄維持住盤面，因此決定為李眉蓁站台。韓國瑜晚間在臉書公布，明天晚上將和幾位志同道合的夥伴們一同到高雄，為高雄市長候選人李眉蓁加油打氣。

韓粉在臉書社團「韓國瑜粉絲團」分享韓國瑜將站台的消息，期待地表示，「韓市長回來了。」、「有沒有國瑜夜市啦，我餓」、「可以看見貪食蛇嗎？真心期待！」、「太棒了！生力大將來了！」

其他韓粉也紛紛表示，「再次讓我見證到重情義的韓市長，這也是我願意挺韓到底的最大原因。」、「韓市長這陣子很糾結，剛被罷免怕出來會害到李眉蓁？」、「韓總鼓起勇氣，別怕惡勢力，為人民粉身碎骨，人民就知道你是真正的英雄，加油！」、「韓總，等很久了，贏回高雄。」、「氣死對方，看我們的聲勢多麼強大。」、「韓流再顯神威！」

(中時新聞網)