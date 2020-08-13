苗栗縣政府爭取內政部租金補貼擴大補助計畫，獲核定994戶租金補貼，另有自購住宅貸款利息補貼64戶，修繕住宅貸款利息補貼戶數20戶，減輕民眾經濟負擔，即日起開放申請。

內政部辦理住宅補貼包括租金、自購住宅貸款利息及修繕住宅貸款利息補貼，其中租金補貼條件，針對單身未滿40歲者每戶每月最高補貼2600元；其他每戶每月最高補貼3000 元，補貼期限為1年。

縣府工商處長黃智群表示，過去苗栗租金補貼僅有420戶名額，但平均每年收件超過600件，部分民眾無法受惠補貼機制，因此每年持續向中央爭取名額，去年共獲准520戶，今年增加至994戶，讓更多鄉親能享有租屋優惠。

工商處說明，往年租金補貼受理期間只限每年7到8月，今年再配合內政部擴大補助計畫，申請時間分為2階段，分別為即日起31日，以及明年1月18日至2月5日，而補貼對象也減少設籍限制，只要有「租屋事實」，不論是否設籍在租屋地均可獲得政府幫助，且補貼資格的所得上限，從最低生活費1.5倍提升至2.5倍，讓一般上班族，不論是單身、雙薪或有小孩的家庭都有機會申請。

(中時 )