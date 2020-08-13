台新金控集團公布將透過現金交易的方式收購保德信人壽，此項計畫今（13）日獲得其信評機構中華信評公司的公開回覆，認為此宗購併案對於台新金控集團信用結構的影響程度，「在可吸收的範圍」，因此確認台新金控與其主要子公司的發行體信用評等，台新金控長期評等的展望亦維持「穩定」。

評等展望「穩定」的意思，是中華信評預期台新金控旗下的核心銀行子公司，即台新銀行在未來一至二年內，應能繼續將其資本水準維持在強等級，並進而使該集團的資本水準繼續維持在強等級。

台新金控8月11日宣布將以新台幣55億元收購台灣保德信人壽100％股權的計畫。台新金控董事會已經通過此項併購提案，但本案仍有待主管機關批准後方可執行。中華信評認為，相對於台新金控集團而言，保德信人壽的規模較小，依據台新金控集團在2019年12月底的財務數據，保德信人壽依擬制性基礎計算約占台新金控集團合併資本的5％，總資產則占8％，此項收購計畫對其合併信用結構的影響應屬有限。

台新金控集團的合併信用結構，由核心子公司台新銀行主導，中華信評分析，台新銀行對台新金控集團2019年底的總資產與資本的貢獻度皆在90％以上。預期在完成收購後，台新金控的雙重槓桿比將會升高，但仍將維持在約122％的可控範圍內。

(工商 )