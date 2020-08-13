慶中橫公路開通60年，台中市12位身障人士欲挑戰中橫健行、一圓夢想，13日舉行啟程儀式，預計13日至16日、短短4天，完成約31．5公里路程。市長盧秀燕參加見證啟程，她稱讚12位生命鬥士們，擁有鋼鐵般的意志，猶如「鋼鐵人」，化不可能為可能、挑戰任務，相信只要努力，就能圓夢。

台中市北區救國團鼓勵身障人士走出戶外、挑戰自我；市長盧秀燕因髖關節手術，近期拄拐杖輔助行走，她說，體會身心障礙者的不便，稱讚群生命鬥士克服自身困難，帶著輔具進中橫健行著實不易，需要比一般人更勇敢、更有意志力，真的非常了不起。

盧秀燕說，她18歲時曾擔任救國團志工，並曾任中橫健行領隊，對中橫有特殊感情，感謝救國團協助身心障礙者走出家門，她認為人生雖然可能遇到困難、缺憾，但相信只要努力，就能完成夢想。社會局長彭懷真表示，若民眾路見這群生命勇士，請為他們加油打氣，支持身障人士完成人生壯遊。

社會局指出，「中橫健走圓夢計畫」由救國團台中市團委會、救國團台中市大雅區團委會、台中市身心障礙體育總會等共同促成，健行成員有7位小兒麻痺患者、1位輕度腦麻者、4位下肢障礙，平均年齡52歲。報名者均先調查基礎體能，並到都會公園試走8公里，通過初篩者，還到潭雅神步道練走，進行4個半小時的體能訓練。

救國團表示，為了確保安全，這次身障中橫健行活動，號召大雅區救國團12名義工、漢翔公司6名志工、護理師2名、視障按摩師1名、山域嚮導1名、導路領隊1名及押路領隊1名；另外安排前導車和行政保母車各1輛，負責確認路況，接應體力不支的夥伴，由天祥青年活動中心負責協助所有後勤支援。

(中時 )