苗栗市長邱鎮軍13日視察福麗里忠孝社區資源回收站，並宣布環境清潔競賽規則與辦法。（何冠嫻攝）

苗栗市公所宣導「垃圾分類、資源回收、循環再利用」環保政策，辦理各里環境清潔競賽，鼓勵民眾落實資源環保回收觀念，以降低焚化垃圾費用。13日苗栗市長邱鎮軍到福麗里忠孝社區小型回收站視察，並宣布競賽規則。

苗栗市公所統計，去年垃圾量逾1萬7000噸，焚化處理費用達1744萬3030元，平均1年的垃圾處理費用需支應近1800萬元經費。有鑑於苗栗縣政府環保局擬將於明年調漲各鄉鎮送燒垃圾費用，公所擔心若焚化廠垃圾處理費用提高到3成，以苗栗市垃圾量估計，1年將增加近500萬到600萬元支出，是沉重財政負擔。

因此公所提前因應，宣導民眾落實垃圾分類、減量，落實資源回收循環再利用，並舉辦各里環境清潔競賽計畫，鼓勵居民清淨家園、加強資源回收。

邱鎮軍說明，環境清潔競賽分南北區以平時、實地及書面評比，預計9月份中下旬執行，評比項目包括街道清潔維護、垃圾分類、回收及減量、髒亂點消除成果、路燈及電線桿違規懸掛、廣告物張貼之拆除等項目，各組選出前3名頒贈獎勵金，第一名可獲3萬元、第二名2萬元、第三名1萬元，並給予里長里幹事記功、嘉獎。

邱鎮軍表示，透過清潔競賽評比，盼能有效發動市民參與清淨家園，落實消除髒亂，達到節能減碳之目標，確保環境整潔。

(中時 )