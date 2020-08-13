三星全新的Galaxy Note20系列上周才舉行全球發表會，今（13日）就公布17日起即將於台灣開放預購、28日正式在台各大通路上市，可見台灣市場對品牌來說相當重要，而此次主打工作、娛樂隨時隨地都能無縫切換的需求，加上呼應台灣剛推出的5G服務，因此在台將只推出5G版本，三星表示目前仍是5G的教育時期，但預計下半年品牌在5G的滲透率將有機會突破10%，但明年則相信有機會突破35%以上。
全新的的Galaxy Note系列自推出以來，截至在台的第2季銷售量已累積近320萬支，而此次除了5G版本的升級以外，在其標誌性的S Pen上也帶來了進階的遠端遙控3.0，還有全新筆記總管及語音同步筆記等功能，17日起中午12時至24日晚上11時59分期間，預購上網登錄即送Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機，搭配在全新的專業影片模式下使用，以其作為專業麥克風為影片收音，即可錄下一段段全新的影片創作。
另於指定通路預購更享26日起的優先領貨權，以及首3日限量線上排隊禮，最高2000元郵政禮券、指定原廠配件購物金3000元等優惠，而指定機型更享舊換新最高現折1萬5000元優惠，於26日當天參與微風南山旗艦體驗館首日預購取機排隊活動，再抽三星50型4K UHD電視、Galaxy Tab S5e及Galaxy Watch Active2等總價值近30萬限量好禮。
(中時 )
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