三星全新的Galaxy Note20系列上周才舉行全球發表會，今（13日）就公布17日起即將於台灣開放預購、28日正式在台各大通路上市，可見台灣市場對品牌來說相當重要，而此次主打工作、娛樂隨時隨地都能無縫切換的需求，加上呼應台灣剛推出的5G服務，因此在台將只推出5G版本，三星表示目前仍是5G的教育時期，但預計下半年品牌在5G的滲透率將有機會突破10%，但明年則相信有機會突破35%以上。

PCHOME網路家庭國際資訊股份有限公司 副總經理 胡瑀書（左起）、燦坤實業股份有限公司 總經理 李經緯、神腦國際 事業部 總經理 陳世祥、亞太電信 個人暨家庭事業中心 副總經理 張景棠、遠傳電信 個人用戶事業群 執行副總經理 尹德洋、中華電信行動通信分公司 副總經理 胡學海、台灣三星電子 總經理 李大成、台灣三星電子 行動與資訊事業部副總經理 陳啟蒙、台灣大哥大 個人用戶事業群 副總經理 林德偉、台灣之星電信股份有限公司 資深副總經理 朱曉幸、聯強國際股份有限公司 通訊事業部 總經理 張永鴻、展碁國際股份有限公司 行動數位產品行銷事業處 副總經理 高念椿、全國電子股份有限公司 數位商品部 協理 萬岳偉、Momo富邦媒體科技股份有限公司 電商事業處 副總經理 洪偉釗。（三星提供）

三星全新的Galaxy Note20 5G，星霧金、星霧綠、星霧灰 3色，定價3萬5900元；Galaxy Note20 Ultra 5G，星霧金、星幻黑、星幻白 3色，定價4萬3900元起。（三星提供）

全新的的Galaxy Note系列自推出以來，截至在台的第2季銷售量已累積近320萬支，而此次除了5G版本的升級以外，在其標誌性的S Pen上也帶來了進階的遠端遙控3.0，還有全新筆記總管及語音同步筆記等功能，17日起中午12時至24日晚上11時59分期間，預購上網登錄即送Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機，搭配在全新的專業影片模式下使用，以其作為專業麥克風為影片收音，即可錄下一段段全新的影片創作。

預購三星全新的Galaxy Note20系列，上網登錄即送Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機，搭配全新的專業影片模式更實用。（三星提供）

另於指定通路預購更享26日起的優先領貨權，以及首3日限量線上排隊禮，最高2000元郵政禮券、指定原廠配件購物金3000元等優惠，而指定機型更享舊換新最高現折1萬5000元優惠，於26日當天參與微風南山旗艦體驗館首日預購取機排隊活動，再抽三星50型4K UHD電視、Galaxy Tab S5e及Galaxy Watch Active2等總價值近30萬限量好禮。

(中時 )