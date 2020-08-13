民視八點檔《多情城市》最大反派楊三泰（王燦飾演）在劇中因為身上背負多條人命，開啟逃亡之旅，帶著邱如萍（廖苡喬飾演）逃到陳志龍墜崖處，跟眾人談判。最新劇情中，王燦將從懸崖邊摔下去，王凱、許仁杰、賴慧如等人從上面搶救，王燦說看到劇本要在懸崖邊吊鋼絲，已有吊鋼絲武打戲的經驗，原本沒太大感覺，沒想到現場發現是超陡峭的懸崖，他狂冒冷汗直說「果然不能演壞人，報應來得好快又好殺」。

王燦表示，在懸崖邊被王凱、許仁杰以及賴慧如拉著的時候，在不平坦的懸崖峭壁上，上胸一直被石頭摩擦，過程中不定時「上上下下」，痛到他一度覺得肋骨要斷掉了，最後忍不住向導演喊說「不要再拉我了，我骨頭要斷了」，3人才馬上鬆手，拍完後胸前留下許多記號。王燦說還好吊著鋼絲有做好防護，反而是王凱、許仁杰以及賴慧如，要在懸崖邊使命的拉著他，現場十分刺激，眾人驚呼連連，尤其是有懼高症的賴慧如，在現場一直發抖。

超級怕高的賴慧如表示，從小到大都不敢坐雲霄飛車，甚至纜車的透明地板也沒辦法，這場戲讓她緊張一天一夜，果然拍攝當下「本色演出」發抖以及緊張感，就連攝影師以為她是裝的還讚嘆說「你把驚恐演得超像，眼眶泛著淚以外，雙手還會不自覺抖動」，讓賴慧如哭笑不得直說「我是真的很害怕！」

賴慧如表示自己除了怕高以外，現場沒有廁所也讓她超級崩潰，她說真的體會到原始人生活的模樣，沒有網路訊號也沒有水、沒有廁所，所以當她想上廁所的時候，她還要提早開車下山再回去。經過一整天都震撼教育，讓她不禁讚嘆演員以及工作人員真的都是無敵鐵金剛，一直在突破極限。

怕高的賴慧如不自覺的流淚跟發抖，直呼錢太難賺了。（民視提供）

《多情城市》王燦、賴慧如、許仁杰為了重頭戲到懸崖邊拍攝，演員群互相打氣鼓勵。（民視提供）

《多情城市》賴慧如跟王凱看到王燦在懸崖邊，難過痛哭。（民視提供）

演活《多情城市》反派魔王楊三泰的王燦，直呼壞人真的報應來的快又殺。（民視提供）

賴慧如表示忘記懼高的害怕就是不斷的拍照轉移注意力。（民視提供）

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