吳映潔（鬼鬼）13日舉辦首張專輯《GX》聽歌會，新歌曲風明顯進化許多，鬼鬼坦言〈一個人跳舞〉最難唱，而〈你要不要先回家〉則是錄到崩潰：「為了詮釋這首歌的傲嬌情緒，我破戒喝了兩杯酒，想說放鬆一點，結果下場就是在錄音室發瘋。」全因她只有兩杯酒的酒量。

鬼鬼對於生平第一場聽歌會既緊張又感動，無論唱歌或演戲總是全力以赴的她，把每次挑戰當成闖關遊戲，感性表示：「這個遊戲我玩了15年，我沒有要放棄，我知道有很多人會質疑我為什麼要唱歌、對我帶有問號，希望這次的努力跟嘗試，可以突破大家對我的觀點，把問號變驚嘆號。」

她近期每天處於緊繃情緒，舞台劇排練與新專輯宣傳期同時軋在一起，問起之前與她爆出同遊日本、疑似半同居的緋聞男友禾浩辰（布魯斯）有無給鼓勵？鬼鬼笑說：「他有分享MV，不過他最近也很忙，正在宣傳電影。」至於何時結婚生小孩？她表示不會替自己預設時間：「但我也不會因為工作而不結婚，這是兩碼子事。」《GX》將於9月22日發行。

鬼鬼昨舉辦出道以來的第一場聽歌會。（avex taiwan提供

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