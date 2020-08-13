雲林縣北港鎮呂姓婦人（左）喪失嗅覺20年，經媽祖醫院中醫診治重拾人生好滋「味」。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮呂姓婦人20年前因頭部受創喪失嗅覺，少了1味的人生，讓她無法感受佳餚的香味，瓦斯外洩也不知道，北港媽祖醫院以中醫配合雷射針灸治療，目前其嗅覺已恢復5、6成，希望藉由持續治療，重拾人生好滋「味」。

75歲呂婦於20年前因頭部撞擊導致輕微腦震盪，經住院觀察治療後出院，卻發覺「鼻子完全聞不到味道」，期間雖有就醫但成效不佳，自覺恢復程度僅約2成，偶爾可短暫聞到花香及香水味。

呂婦於去年至中國醫藥大學附設北港媽祖醫院，接受中醫部醫師張益銓治療，今年4月自覺嗅覺恢復程度進步至4成，已開始聞到更多不同的味道，其後配合醫院新引進的雷射針灸，刺激耳穴嗅神經點，僅1個月時間自覺嗅覺程度已恢復6成、上看7成。

張益銓表示，嗅覺異常原因有感冒、慢性鼻竇炎、頭部外傷，直接或間接傷到嗅覺神經，部分患者可能伴隨巴金森氏症、阿茲海默症等中樞神經退化性問題，呂女士經診斷已排除是退化性腦部疾病，應是頭部外傷造成嗅覺神經受損。

張益銓說，傳統針灸透過穴位刺激，激發人體的自癒力、強化經絡與氣血能量，臨床療效很顯著，但因有疼痛、血腫、小量出血、瘀青等副作用，部分患者不能接受，雷射針灸可配合耳部穴位，對於難以直接介入的大腦、脊髓深處進行治療，臨床研究上效果顯著，且具實證醫學基礎。

院長吳錫金指出，中醫部添購新的非侵入性無痛雷射針灸儀器、讓怕痛的患者、較難介入或不適合留針的患者有另一種選擇。醫院秉持視病猶親的態度，除了要求服務品質，也積極購置最新的醫療儀器，打造媽祖醫院成為高齡友善的醫院。

(中時 )