雲林縣北港鎮第1自來水廠老舊宿舍群進行活化，重現歷史現場風貌。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮第1自來水廠老舊宿舍群進行活化，重現歷史現場風貌。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮第1自來水廠員工宿舍群閒置多年，去年進行整修活化，原本破舊的木造平房重獲新生，預計今年10月完工後將做水資源與地方藝文展示場館，配合全台唯一的10角水塔，重現自來水廠的歷史現場風貌。

北港第1自來水廠目前由雲林縣政府向自來水公司承租，活化為「水道頭文化園區」，園區內的10角水塔整修後成為全台最具特色的遊客中心，自來水廠的慢濾池則變成生態池，環境優美是北港鎮民最喜愛的後花園。

10角水塔旁有1排水公司宿舍，包括1間廠長宿舍與4間員工宿舍，由於無人居住閒置多年，屋舍毀損嚴重，與周邊景觀格格不入，縣政府因此向文化部爭取經費展開整修，目前主體工程已完成，剩下屋內細部設計變更，可望於10月正式啟用。

縣文化觀光處文化資產科長張力元表示，水廠員工宿舍群一旦啟用，將先進行短期活化，做為水資源展示館，以及地方工藝師展演場域，之後再配合水道頭文化園區的整體發展，與民間社團合作做進一步的開發。

地方文史工作者蔡享潤建議，宿舍群可規畫為類似日本的「職人工藝館」，由在地工藝師進駐，介紹北港地區燈籠、藝閣、雕塑、彩繪等各種工藝，藉由軟硬體的結合，讓民眾深刻感受北港地區的文化歷史。

民眾說北港自來水廠已有90年歷史，承載著鎮民的共同回憶，水廠已轉型為文化園區，應該要更用心的保留宿舍群老建物，做為歷史見證與文化亮點，大家都很期待宿舍群的活化再利用。

(中時 )