巨路國際股份有限公司承包台灣中油標案，卻多次未依約派駐工地負責人、安全衛生人員到工作場所，甚至引發2017年的815全台大停電，因而遭中油通知停權。巨路不服提告，台北高等行政法院認為原處分無違誤，判巨路敗訴，可上訴。

巨路2016年7月取得中油「105年度轄區監控系統（DELTA V）維護保養工作」標案，契約價金為435萬元。中油認為巨路在契約第5、第6期期間，未依約提出故障檢修紀錄單，工地負責人、安全衛生人員有多次未進駐工作場所，2017年8月15日更換大潭計量站的電源供應器時，更發生815全台大停電事故。

事故後巨路仍未改善，工地負責人、安全衛生人員仍有多次未進駐，中油遂通知巨路，將依《政府採購法》刊登於政府採購公報，停權巨路。巨路不服，循序提起行政訴訟。

北高行調查發現，巨路2017年6月30日確實未依約填報故障檢修紀錄單；另第5期須進站工作36次，工地負責人及安全衛生人員分別未進駐12次、22次，其中有2次完全沒人員進站，第6期須進站36次，工地負責人及安全衛生人員分別未進駐10次、21次。

此外，815全台大停電的起因，是因巨路未核派適格施工人員到場更換電源供應器，且在沒有工地負責人、安全衛生人員在場的情況下施工，才會因施工方式不當斷電，影響592萬戶用電權益，造成嚴重損害。

北高行並指，815大停電後，巨路工地負責人、安全衛生人員仍各有10次、17次未進駐工作場所，中油以查驗不合格、情節重大等理由停權巨路，是為排除不良廠商，維護公平、公正的競爭市場，並無不妥，故判巨路敗訴。

(中時 )