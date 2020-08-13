不同於台灣境內的單一作法，跨國銀行認定新冠疫情全球大流行沒有停歇，最是辛苦是疫情期間持續為客戶服務的員工，美商花旗銀行、新加坡商星展銀行均新增員工抗疫彈性福利及金援，兩家外銀的台灣員工雨露均霑，同享國際集團的防疫溫情。

星展銀行（台灣）13日表示，考量同仁於疫情期間不僅需要配合公司政策調整辦公地點與辦公形式，同時更面對疫情帶來的衝擊，特別強化員工福利，年度iflex彈性福利金加碼新台幣7,500元，讓彈性福利金額度增加至新台幣45,900元或新台幣50,100元，增幅近20％，並提升防疫與醫療保健相關福利措施，陪伴同仁度過疫情挑戰。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，疫情除了考驗企業數位化與應變緊急情況的能力，更考驗著人們適應不同生活與工作樣態的能力。為了因應疫情，星展銀行（台灣）自3月至6月全面啟動分組辦公，並於6月進行部份居家辦公演練。

花旗集團在5月中旬由花旗集團執行長高沛德（Mike Corbat）宣布，全球花旗員工享有1日特休假，體恤花旗員工在疫情期間面對挑戰，感謝員工堅守崗位服務客戶。花旗基金會則在疫情剛開始就募集COVID-19基金，用於紓困貧弱族群，對於集團員工則提供補助、休假等多項員工福利措施。花旗台灣符合員工特殊補助方案的員工，也能獲得一次性特別補助金新台幣1.5萬元。

除了加碼彈性福利金，星展銀行（台灣）已將新冠病毒等法定傳染病納入公司團保範圍，並於今年將「防疫用品」納入iflex彈性福利金申請項目範圍，開放同仁使用彈性福利金購買包含消毒用品、防疫家電、維他命、口罩等防疫相關產品。此外，員工如於今年注射流感疫苗並透過iflex彈性福利金請款，亦可於隔（2021）年獲得新台幣800元的額外彈性福利金額度，補助疫苗施打費用。另順應未來居家辦公可能成為工作新型態，星展銀行（台灣）將辦公用品及設備納入彈性福利金購買項目之一。

(工商 )