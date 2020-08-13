網路家庭（8044）公告第二季財報，單季營收102.94億元，較去年同期成長16.61％，創下第二季同期歷史新高紀錄，寫下連續3季超過百億營收。累計上半年營收209.73億元，達成上半年營收即突破200億元的歷史新高紀錄。

網家上半年年營業利益2.08億元，與去年同期相比成長71.6％；稅後淨利1.52億元，較去年同期成長1.4倍，表現亮眼。第二季單季稅後淨利5,270萬元，單季每股盈餘0.45元，較上季0.88元微幅衰退，但優於去年同期的0.2元。

網家表示，上半年表現主要是受益消費通路轉移，首購加入新客成長快速，上半年會員數年增80％創歷史新高，已突破1,200萬會員數，且持續加重行動端布局，旗下B2C網購受惠宅經濟動能，上半年行動端已占全站流量逾60％，並帶動上半年行動端業績及訂單量皆有年增近30％的表現。其中，又以25-44歲年輕族群佔多數，七月亦結盟「悠遊付」，力拚全台電商最多「八大行動支付」服務。

網家表示，受到邊境出入管制影響，C2C交易市集交易熱絡，尤以旗下露天拍賣眾多跨境商品滿足消費者商品需求，其中以美國和日本的跨境商品最受歡迎。

而PChome旗下子公司商店街市集，近期則獲選為經濟部零售業上架電商服務推動計畫服務提供業者，推動實體名店發展網購業務，協助數位轉型有成，帶動業績增長，目前網路開店數已達122,741家。

另外，為加速行動支付普及，Pi拍錢包響應政府振興三倍券政策，力推P幣折抵隨機放大最高100％活動，透過P幣折抵享隨機加碼回饋，連結Pi拍錢包各項服務快速擴大P幣生活圈。目前Pi錢包會員數已邁向100萬，合作通路更擴增超過18萬店點。

(工商 )