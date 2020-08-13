新冠肺炎嚴重影響藝文展演活動期間，范景翔剛好有機會與大陸熱門的直播平台接觸，以公益音樂人身分開直播，是臺灣第二位在快手平台開直播的藝人，第一位則是備受大家喜愛的周杰倫；范景翔想起接下直播任務時的心情說：「當初公司希望我能每天分享正能量給許多人，對我來說就是一種挑戰，因為我完全不知道來者何人、會問什麼問題、自己能不能做得好？但是一想到這樣的機會可以更直接地跟各地朋友溝通，傳達正能量，而且直播營收可以捐作為慈善公益基金，就決定接受這個挑戰。」

節目中，范景翔與全球城市人由日常對話、藝術分享、生命思想..等，聊到人生遇到的各種千奇百怪問題，連續2個月累積可觀粉絲支持。此外，極少摘下墨鏡的他，也在節目中分享自己童年時，一段慘痛頑皮的往事；原來范景翔小時候有一次過年和鄰居小孩一起玩放鞭炮，原先點燃的鞭炮竟然沒有爆破，他好奇走過去看就被鞭炮炸傷右眼，因此右眼造成弱視，視力僅有0.3，這情況讓力眼變成左眼，長期下來左眼也成為超過千度的高度近視，他為了做公益時，見到他的人不會將焦點放在眼睛上，墨鏡就成為他隨身的配件。

范景翔上直播台分享心情故事。（范景翔+范禾文化提供）

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