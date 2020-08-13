大陸網上出售假疫苗，這款假貨每劑2000元，還得連打3劑才有效。（圖／上觀新聞）

近日大陸網路社群中已開始流傳利用朋友圈偷賣知名藥廠疫苗的傳言，經媒體查證後發現是偽造產品，利用知名藥廠的名稱與假條碼，透過難以追的網路管道販賣，已有不少人受騙。這個外型為橙色、印有北京科興中維生物技術有限公司生產字樣的假疫苗，每劑要價498元(約合台幣2000元)。

據《上觀新聞》報導，最近大陸網路傳出有人利用網路朋友圈開賣新冠肺炎疫苗，甚至可以批量出口，但產量有限需要排隊，疫苗將於9月2日正式上市。配圖是一個橙色的包裝盒包裝上印有知名藥廠生產，還有商品條碼，外觀幾可亂真。

經媒體記者查訪發現，網上兜售的新冠疫苗名為「克爾來福新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」，最下方的批准文號顯示「待定」，描瞄條碼進行藥品追溯，可以查到該疫苗的生產企業是北京科興中維生物技術有限公司。

網路的微信群裡，也有另一款疫苗聲稱年底就能上市普及，醫護人員與出國人員可以先行使，但每劑498元人民幣，總共要打3劑，網文還搭配一張白底黑字有藍綠邊的疫苗盒圖片。盒上印有新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞），生產企業是武漢生物製品研究所有限責任公司。

報導說，經向北京科興中維生物技術有限公司查詢，獲得回覆是該公司疫苗還在巴西、孟加拉等國進行3期臨床研究，還未上市。武漢生物製品研究所有限責任公司則回覆疫苗也在臨床試驗階段，未獲得上市許可。

據大陸國藥集團中國生物技術公司微信公號表示，目前該公司新冠病毒滅活疫苗庫存量已達4百餘萬份，仍在不斷攀升中，一旦疫苗完成3期臨床試驗獲准上市之後，可以很快滿足龐大的接種需求。該公司新建疫苗基地年產能可達2億劑，很快能大量生產銷售，不會有奇貨可居的現象。該公司董事長楊曉明曾表示，樂觀估計國產新冠病毒滅活疫苗最快或於今年底或明年初上市。

(中時新聞網)