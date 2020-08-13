恆春鎮長補選將於22日進行投票，國民黨主席江啟臣13日南下恆春為候選人張榮志站台拜票，他說：「要選給會做事的4號張榮志」，同時不忘呼籲屏東支持者要為李眉蓁向高雄親友拉票，讓國民黨連續2周在高屏開出紅盤。

「高雄投3號李眉蓁、恆春投4號張榮志！」江啟臣指出，恆春需要的是會做事的鎮長，所以一定要投給會做事的4號張榮志，同時也請屏東的支持者一定要打電話給高雄的親友，請他們這周六一定要去投票，而且要投給3號李眉蓁，讓高雄、屏東在這個周六跟下個周六可以讓國民黨開出紅盤。

江啟臣說，大家都說恆春是台灣尾，但他覺得恆春才是台灣頭，因為恆春墾丁在國內外的知名度都很高，這是個很重要的地方，所以選鎮長是件大事，一定要選出會做事的人，因此要選4號張榮志能做事會做事，相信張榮志4屆議員的經驗，絕對對地方很了解，而大家對他也很熟悉。

江啟臣的一席話獲得滿堂彩，他強調，國民黨不僅是要團結，更是要勝利。

(中時 )