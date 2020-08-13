曾經是彰化市最高的百貨大樓喬友大樓，也是彰化車站附近省目的地標，歷經火劫後沉寂，今年旅館業者進駐3個樓層，市民企盼更活化，但諸多樓層分屬不同銀行。（吳敏菁攝）

彰化火車站前光復郵局，招標要蓋新大樓，引進影城、健身房等，但是兩度流標，取得許可的建築執照又過期了。（吳敏菁攝）

彰化火車站附近許多閒置建物，市民企盼活化，中華郵政考量光復路郵局老舊，要改建複合式商業大樓，計畫投入5億元，引進國賓影城，但工程2度流標，建照又過期了！曾是彰化市最高地標喬友大樓也希望能「拉皮」更活化，但一半產權分屬不同銀行，整合更困難。

彰化市光復路郵局，距離火車站步行只要5分鐘，建於1966年，建築老舊，郵政業務已經搬遷，中華郵政前年就公告招標「彰化光復路郵局新建工程」，規劃原址建造地上6樓、地下3樓的複合式商業大樓，1樓維持郵政業務空間，並引進健身房、國賓影城等，掀起市民的無限期待。

但是一年又一年，毫無動靜，縣府表示，第一次申請建照於2018失效，2019年再次申請建照，縣府核准，卻又再度流標了，到了今年5月建造又再度過期了，尚未收到新的申請計畫，市民的期待恐怕要再次落空。

縣府指出，彰化是有歷史老城市，附近建築密集、且歷經相當歲月，可能深挖地基有難度，造成工程營造廠商的卻步，中華郵政若仍計畫重建新大樓，還得依程序再次提出申請。

火車站附近的15層樓高喬友大樓也曾是彰化市的地標，是彰化最高百貨大樓，風光一時，歷經3次火災而沒落，也影響外觀，目前1樓是遊戲場，今年7、8、9樓商務旅館進駐，各界寄予厚望，期待能夠進一步活化，帶動繁榮，希望能配合彰化市火車站正進行的外觀美化，也能「拉皮」。

「彰化數十年都沒變！」幾乎是市民共同看法，喬友大樓雖然有健身中心和補習班、餐廳等業者有意進駐，還處於招商階段，而活化最大困難，還在往上樓層，當年歷經火劫後，經營困難，幾經轉手，產權幾乎都分屬於個大銀行，要整合活化，取得共識，是相當複查又艱難的挑戰工程。

(中時 )