印度離奇命案再添一樁，一對兄弟因為娶不到老婆，竟將錯誤怪罪到姊姊頭上，因為他們認為姊姊結婚兩次，害他們到現在還單身，一怒之下將姊姊殺害，之後還搶奪家中珠寶，行為令人髮指。

這起命案發生在印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad），40歲沙吉（Sajijul Shaikh）日前與27歲弟弟羅若里（Rojoali Shaikh）見面，兩人聊天聊著聊著，開始覺得會娶不到老婆，是姊姊害的，因為姊姊曾離婚又再婚，導致兄弟倆找不到另一半，因此決定殺害姊姊。

根據外媒報導，兄弟倆假裝要慶祝兄妹節，4日前往姊姊家中拜訪，姊姊見到他們相當開心，還泡茶接待弟弟們，結果沒多久就慘遭毒手，沙吉與羅若里殺害姊姊後，順手偷走家中櫃子裡的珠寶，價值大約60萬盧比（約新台幣23萬元），隨即逃逸無蹤。

警方獲報後很快就逮捕兄弟倆，哥哥沙吉向警方供稱，因為自己離婚後一直娶不到新老婆，認為都是姊姊再嫁的關係，擔心弟弟羅若里也娶不到老婆，乾脆把姐姐殺了，根據當地警方表示，全案依殺人罪偵辦，而相關細節仍持續調查中。

(中時新聞網)