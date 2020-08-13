小花蔓澤蘭開花近照。(林管處提供／林心柔南投傳真)

南投縣林管處轄區內6處設置小花蔓澤蘭收購站，並於每個週一辦理收購，收購價格為每公斤5元，若設籍於南投縣者，由南投縣府加碼每公斤2元，最高每公斤7元，限量2萬公斤。

行政院農委會訂每年8月15日至9月15日為「小花蔓澤蘭全國防治月」，南投林管處配合於今年開始設置「全年常設小花蔓澤蘭收購點」，南投縣林管處轄區內設6處，南投縣內設置4處，分別於草屯、埔里、水里2處設置，並於17日起每個禮拜一辦理收購，時間為上午9點到11點半。

南投縣政府指出，適用對象為自然人或登記有案之社區發展協會，收購價格為每公斤5元，若領取者設籍於南投縣，由政府再加碼2元，最高每公斤7元，限量2萬公斤，領取時需提供領取人身分證(正反面)影本，未提供者則無法核發縣府加碼每公斤2元經費，

南投林管處表示，小花蔓澤蘭繁殖力強，蔓延速度驚人，會攀爬至樹冠層覆蓋灌木及經濟作物，導致樹木衰退，甚至死亡，對台灣自然生態造成威脅。每年10月為小花蔓澤蘭開花期，故防除最佳時機為每年9到10月間，必須持續進行防制，才能防止其危害本土樹種，造成農損。

林管處強調，若有發現小花蔓澤蘭蹤跡，請連根拔起，並放在塑膠袋內，勿隨便棄置，避免植株萌芽再生，在收購時間內交給各據點工作人員，讓台灣自然生態更美好。

(中時 )