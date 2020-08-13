鄭弘儀當年主持政論節目《大話新聞》收視率亮點，2012年他突然告別了主持10年節目，原因眾說紛紜。而鄭弘儀今(13日)接受美女醫生鄧惠文廣播節目訪問，也透露現在與以前主持政論節目的最大不同。

鄭弘儀手上有2個電視節目與1個廣播節目主持，他說自己幾乎每天早上6點起床，至少花4個小時為這些節目做功課，還會特別為《新聞挖挖哇》準備笑話，在網路上搜尋後，再去加工成自己覺得好笑的故事，才拿到節目上去講。

鄭弘儀還提到當年主持《大話新聞》與如今主持《鄭知道了》的差別，「政治這個東西其實是不能開玩笑，我其實現在有比較把它…覺得政治不要那麼嚴肅，《大話新聞》以前是很嚴肅的，那現在我就覺得說我應該可以再更輕鬆一點看政治。」

鄭弘儀說政治還是脫離不了生活跟人性，所以現在的他會用比較簡短、輕鬆的語言去問尖銳的問題。

鄭弘儀2012年請辭主持10年的《大話新聞》，聲明是因為家庭因素而暫時休息，表示未來希望回歸家庭，多分點時間給家人。不過名嘴鍾年晃卻出書爆料箇中內幕，稱鄭弘儀離開原因，是因電視台經營高層以大陸市場為目標，需處理該節目，雙方才可能合作。

(中時新聞網)