順天建設總經理林丙申（右）、太研規畫設計顧問公司主持人吳書原，攜手將「順天豐華」打造成為一座會呼吸的建築。（盧金足攝）

深耕台中33年的順天建設，以平實專業態度及超前的國際級規畫設計，獲消費者認同與肯定。（盧金足攝）

順天建設總經理林丙申強調，「順天豐華」由國際建築團隊聯手共同擘畫，讓住戶滿意又滿足進駐完美的第一個家。（盧金足攝）

「順天豐華」請出曾任2018台中世界花博展覽會策展人，景觀建築師吳書原，樹立新時代森活住宅。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「順天豐華」以國際級全功能規畫社區，獲很多客層青睞，公開月餘即熱銷近8成。（盧金足攝）

都市更新，再現「豐華」！深耕台中33年的順天建設，以平實專業態度及超前的國際級規畫設計，獲消費者認同與肯定，座落北11期新核心，占地1600坪基地的「順天豐華」，以國際級全功能完美社區規畫，打造會呼吸的建築，公開月餘即熱銷近8成，13日吉日良時，在台中市長盧秀燕、順天建設董事長柯興樹、總經理林丙申等人主持下盛大開工動土。

順天建設新建案「順天豐華」，力邀曾獲德國十大年輕建築師獎，曾任第13屆威尼斯建築雙年展台灣館策展人的旅德建築師林友寒、及多次獲得國際大獎英國AA建築聯盟學院景觀碩士太研設計主持人吳書原，加上台中宜居建築推手，現任大台中建築師公會理事長黃郁文建築師等，組成國際建築團隊聯手共同擘畫。

「從美學到概念帶來台灣的新國際視野，樹立新時代森活住宅典範」，柯興樹打造「順天豐華」，建築外觀融合北11期歷史記憶及城市紋理，以簷的概念及具溫度的紅磚語彙形塑垂直向上立體三合院，未來勢必成為區域的地標。

林丙申說，區域內的摘星山莊是台中市市定古蹟，建物外觀也會與摘星山莊相融，規畫設計不只國際化也接地氣，景觀如一座流動而通透的三合院，透過洄遊式庭園包覆國際級公設空間，讓住戶有如住在千坪的花園裡，享受自然人文感的大廳、圖書館、CAFE LOUNGE、多功能廚藝室、瑜珈坊、健身房，對於36坪準三房客層，滿意又滿足進駐完美的第一個家。

順天建設為營造美好的居家與生活環境而努力，將回饋社會視為企業應盡責任，基回饋地方的企業責任，「順天豐華」建案今日在開工典禮時，特別捐贈一組ibike租賃站於建案基地西側，大豐里核心的休憩生活重心大豐公園前，並正式命名為「順天豐華站」，台中市長盧秀燕專程出席代表接受捐贈。

「順天豐華站」設置將綠色公共交通的ibike租賃站，延伸至北台中潭子區大豐里，成為推動「iBike倍增計畫」的一環，連接超人氣受歡迎的「潭雅神自行車綠園道」全長約14公里，沿途風光怡人，帶著家人騎車其中，享受四季不同的風情，為生活增添新色彩

綠色潮流成為居住環境的新勢力，「順天豐華」請出景觀建築師吳書原，為太研規畫設計顧問公司主持人，曾任2018台中世界花博展覽會策展人，他的亮點作品還包括璞園春生生、陽明山美軍俱樂部、台北西區門戶三井廣場。

此外，2018台中花博備受好評，號稱世界地表最大機械花「聆聽花開的聲音」，周遭的園藝景觀即出自吳書原主導策畫，他說，一般民眾既定印象的野草，其實充滿綠意又好照顧，現在有很多園藝型野草，都是他在園藝選材的極佳植栽，「野草生命力與綠美化效果，顛覆大家的看法」。

林丙申表示，「順天豐華」基地附近早期就發展完整社區，產業鏈上、下游，居民與他們的工作職業完全結合在一起，當地不少大樓都十多年以上，很久沒有新新建案，推出「順天豐華」在地民眾很期待。

「作為一個都市更新的實施者，能獲地方支持很重要」，林丙申說，連結地方社區原來的生活脈絡，讓民眾了解建商進行都更後的用心結果，設計團隊涵蓋國內外，有了解地方脈動的在地人，到海外留學貢獻專業與經驗，更能掌握地方的居住需求和文化氣質，成為台中北11期的指標建案。

(中時 )