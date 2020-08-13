受到疫情導致供應廠停工等衝擊，居家貿易業包括來思達（8066）、客思達-KY（2936）、特昇-KY(6616）等在半年報獲利表現相對失色；其中，來思達雖首見轉虧0.72元，但第三季包括7月營收已轉正成長，8、9月訂單均逾五成成長，而客思達-KY則在第二季與半年報均虧轉盈，其中上半年每股賺0.68元，估下半年樂觀市場。

法人指出，來思達第二季因為疫情影響，導致主要市場歐、美、澳、非及南美洲等國家及主要供應鏈國家陸續封閉，使第二季營收大幅下降，合併營收9.68億元劣於去年同期20.2億元，每股稅後虧損0.75元，與去年同期EPS2.12元差距甚大。

但受惠疫情趨緩，下半年整體供應鏈部分已於6月起全數復工，市場看到美國、澳洲等主要客戶電商營運良好，7月合併營收已經恢復往年水準，年增近一成；尤其美國市場目前追單情形良好，依據目前已經進行中訂單，第三季預期有望逐月成長，預期下半年營運將比上半年好，外資等法人陸續進場，有盤整往上趨勢。

客思達-KY上半年報合併營收雖衰退不少，但在受惠美國地區主要通路客戶拉貨力道隨著逐步解封、線上家具銷售動能暢旺，帶動第二季營收表現較第一季成長2.94％，由於整體營業費用下降之效益，挹注2020年第二季稅後淨利1.1億元、每股稅後盈餘達1.47元，擺脫連續四季虧損繳出轉盈之亮麗成績。

而特昇-KY因疫情影響在第二季合併營收相對腰斬，但在成本控管下，仍挺住獲利EPS0.09元，累計上半年營收4.56億元、淨利751萬元、EPS為0.44元，較去年同期的1.8元拉距甚大，法人指出，下半年的七月一開始合併營收已有14%成長，估下半年拉貨力道強可望補足上半年。

(工商 )