新版勞基法2018年上路，業者在決定勞動條件前召開勞資會議，事後若不慎違反勞基法部分事項，可憑開會記錄避免政府罰則，有如一道免死金牌。台南市勞工局輔導多年，今年成立勞資會議的企業增加1492家，成立率達26.4％，為6都第一。

台灣私人企業很難籌組工會成功，政府退一步要求業者成立勞資會議，這項會議在新版勞基法上路後更形重要，例如在女性夜間工作、變形工時或引進外勞等決定時，若業者遭舉發有違規情事，還有機會憑事前召開的勞資會議記錄，證明勞資曾經對話，避掉政府開罰，若從未開會，政府只得直接開罰。

台南市勞工局輔導業者成立勞資會議獲初步成效，13日宣布全市3萬8000多家業者中，已有1萬多家已成立勞資會議，成立率26.4％，為6都最高。

台南市勞工局表示，過去企業不召開勞資會議，政府並無罰則，導致幾乎所有企業對開會意願不高。新版勞基法上路後，企業內部勞動條件若被抓到違規，若事前有開會，可憑勞資對話記錄，免予開罰。

台南市呼籲尚未成立勞資會議的事業單位，應積極籌設，以免被抓到違規時，被處罰鍰動輒數萬至百萬，更得不償失。

(中時 )