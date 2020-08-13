仿冒MIT口罩亂竄，經濟部標準檢驗局本月啟動「MIT口罩商品專案市場檢查計畫」，首波清查83家實體店面與4個網路平台後，果真查出蝦皮購物販售5件仿國產M IT口罩，製造廠商與進口負責人仍待清查，已要求蝦皮下架，變造者將追查刑責。

財政部關務署在邊境查獲疑仿冒MIT的大陸製口罩，經濟部也接獲易廷、恆大、淨欣3家國產口罩廠商產品遭人仿製情資，在動員調查後，結果真的在蝦皮購物查到5件仿冒易廷生產口罩，至於實體店面目前未發現。

標檢局組長賴俊杰說明，仿冒口罩為了便宜，可能使用不貴的絨布層，過濾病毒的品質差，民眾得小心選購。

仿冒口罩遭查獲後，會涉犯藥事法及刑法第255條虛偽標記與販賣陳列輸入該商品罪、刑法第339條詐欺罪，各是3年以下、5年以下有期徒刑，賴俊杰呼籲賣家不要誤蹈法網。

該口罩專案計畫預計每週要查核美妝、藥妝店、夜市、大賣場、便利商店實體店面300家次，以及每日普查蝦皮、松果購物、樂天、奇摩、pchome等網路平台電商，加強監控。

至於如何分辨真假，標檢局說明，選購口罩應詳加注意標示資訊是否完整(包含生產／製造商名稱、地址、電話及商品原產地)，若為醫用口罩，須標有衛福部核發之醫療器材許可字號。

(中時 )