蘋果正準備推出一系列的捆綁式服務包，並稱為「Apple One」，令客戶可以較低的月費價格訂購蘋果的數位服務。據悉，蘋果計劃將「Apple One」與10月初發布的iPhone 12系列一起推出。

據macrumors報導指出，該捆綁式的做法旨在鼓勵客戶訂購更多蘋果服務，這將有助蘋果產生更多的經常性收入。事實上，這並非首次傳出蘋果推出「捆綁包」，去年底有傳蘋果考慮將新聞訂閱服務Apple News +，流媒體視頻服務Apple TV +和音樂服務Apple Music或其他互聯網服務捆綁銷售。

另外，亦有傳聞指，蘋果或計劃將兩大熱賣商品iPhone及AirPods綁在一起出售。

服務包括不同級別，基礎級別包括Apple Music和Apple TV+，價格更高的套餐除上述兩項服務外，還包括Apple Arcade遊戲服務。再下一個級別包含Apple News+，隨後則進一步添加了可用於存儲文件和照片的額外iCloud的雲端存儲空間。

Apple One將與Apple的家庭共享系統配合使用，該系統最多可為6個人提供訪問權限。根據所選擇的特定捆綁軟體，捆綁軟體可望為客戶每月節省約2美元到5美元以上。

(中時新聞網)