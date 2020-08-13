身兼台灣智慧自動化與機器人協會名譽理事長的上銀集團總裁卓永財認為，智慧製造是未來產業發展趨勢，催生機器人產學聯盟，13日由協會理事長絲國一主持啟動儀式。上銀科技還拋磚引玉，捐贈50台六軸關節式手臂給加入聯盟的高工職，總金額超過2,000萬元。卓永財承諾，上銀為推動產學合作，每年持續捐贈。

台灣智慧自動化與機器人協會今日舉行台灣機器人產學聯盟啟動儀式，邀請教育部技職司長楊玉惠、行政院副執行秘書葉哲良等官員見證，也為19日舉行2020年台灣機器人與智慧自動化展、台北國際自動化工業大展聯合開幕典禮與台灣智動化系統整合聯盟成立大會暖身。

台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一致詞表示，協會成立34年，機器人產業聯盟正式啟動之後，將擔負起培養人才、產學合作、人才媒合及證照考試等任務。籌備多時的機器人工程師術科考試，今年獲教育部經費補助，新增龍華科大、崑山科大與正修科大三個機器人術科考場。上銀科技也帶頭拋磚引玉，贈送勤益科大與虎尾科大各6台機器手臂，建置考場，向下扎根，捐贈給加入聯盟的高工職每個學校各1台手臂，共贊助50台六軸關節式手臂，總贊助金額高達2,000多萬元，

卓永財當初擔任台灣智慧自動化與機器人協會理事長後，產學合作一職是首推的重要會務工作，積極促成「人才培育、技術發展、產品創新」等對產業發展至為關鍵的任務，2006年9月13～15日在日本東京火車站邊「東京國際會議中心」舉辦日本『大學見本市』，參觀人潮人山人海，各大學無不全力以赴展現研究成果，非常成功。卓永財當時還特別前往觀摩，回來後也引進台灣，2007年起台灣機器人與智慧自動化展中，都會看到「產學合作專區」，由TAIROA與上銀科技教育基金會合作，免費讓學界教授在展覽中以實體或海報展示其研發成果，透過展覽人潮，將老師的研發成果，介紹給業者也與業者進一步媒合，「產學合作專區」今年已邁入第14年。

卓永財認為，台灣教育過於偏重SCI排名，學生要拿學位、教授要升等，全都要靠發表SCI論文，我們應該思考政府投入了龐大的資金，台灣的論文數(SCI、SSCI) 確實增加了很多、國際的學術排名提升了；但進一步來看，我們的整體經濟力量、就業機會是否得到提升？台灣是否有產出新的特殊製造技術，在國際上取得一席之地？實際上，有些電機系大學生竟連220跟110伏特都分不清，他呼籲，大學仍應回歸人才供給角色，與產業結合，如此台灣產業才能有機會、有人才轉型，有產業才會有就業率，有就業率才會有消費。別再把SCI的論文當成唯一的評估指標，未來評估論文時，也要考慮產學合作，看能不能把知識移轉給產業也當成參考指標。

卓永財近年在政府、學校和業界四處奔波，不斷的建言與發聲，2013年9月14日更受邀前進總統府，跟馬英九總統與各部會首長進行專題報告「教育是產業競爭力的關鍵」，努力終於有成果，教育部也愈來愈重視產學合作議題，未來技職體系都將納入實習課程，SCI論文也不再是教授升等的唯一指標。卓永財回憶，當時忙到昏天暗地卻樂此不疲，每次他從德國法蘭克福回台時，總是感慨萬千，他心想，德國的成功並非一蹴可幾，而是經由幾百年來一代代的努力才有今日的成果，「所以我也想要做個示範，雖然是有一點阿Q精神，但我是在救台灣！」

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