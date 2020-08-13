前總統李登輝將於明（14）日將於台北市濟南教會舉辦追思禮拜，隨後發引第二殯儀館火化，儀式僅開放至親好友參加。由於五指山軍人公墓中的李登輝墓園尚未修建完成，預計李登輝火化後的骨灰，還將帶回翠山莊老家安放。

總統府發言人張惇涵表示，明天將進行的治喪事務為李登輝家族內禮拜，為尊重家屬，相關細節不對外公開，也不會發布新聞。至於期間交通及安全等相關安排部署，各單位會全力協助家屬，辦理相關事宜。

李登輝與濟南教會有數十年的淵源，基督教會籍就在濟南教會，獨子李憲文過世時，就是在濟南教會舉行追思禮拜。而孫女李坤儀結婚時，也選在濟南教會完成終身大事。

預計李登輝將於早上6點30分，從台北榮總移靈，沿石牌路、天母西路、中山北路、新生高架、金山南路、濟南路、中山南路，最後到達濟南教會。

上午10點舉行入殮禮拜與追思儀式，儀式結束後，車隊將繞行總統府一周，做最後巡禮，接著發引第二殯儀館火化。

(工商 )