AABS與PS今年因產能新增有限，利差相對勝出，台達化（1309）、國喬（1312）第2季獲利同步季增翻倍。台達化第二季EPS 0.95元，季增120％，年成長187％，上半年EPS 1.37元，年增53.9％。目前產品利差表現仍佳，第三季營運可維持旺季高檔。

國喬在ABS銷售價量齊揚，且轉投資鎮江奇美（生產ABS、PS）貢獻大，第2季獲利季增翻倍，EPS 0.76元；上半年EPS 0.78元。目前SM部門營運已達損平，ABS利差持穩擴大，第三季營運可望更上層樓。

此外，大洋（1321）因PVC行情回穩，第2季EPS0.57元，較去年同期虧損0.1元大幅躍進；上半年EPS1.93元，較去年同期0.04元倍增。7月營收4.5億元，月增10.56％，年成長7.9％。

台達化EPS營收佔比約50％、ABS約30％、GPS佔20％。隨著大陸解除封城，經濟活動復甦，客戶需求轉強，ABS、GPS維持全產全銷；EPS大陸廠全產全銷，台灣廠6月稼動率也回升至8成。

國喬台灣廠SM年產37萬噸、ABS年產12萬噸、PS年產6萬噸；業外轉投資鎮江奇美（持股30.4％）85萬噸ABS、50萬噸PS。SM因供給大增，市況低迷，國喬調整生產計畫，拉高ABS生產量。

大洋PVC粒營收佔比59.8％、塑膠布24.23％、塑膠建材11.83％、合成皮2.68％；強化利基能量，PVC粒以開發新用途產品為主。

(工商 )