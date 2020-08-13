民進黨副祕書長林飛帆（右）13日陪高雄巿長補選候選人陳其邁車隊掃街。（曹明正攝）

針對前高雄巿長韓國瑜將在選前之夜為國民黨高雄巿長補選候選人李眉蓁站台，陳其邁13日晚間在大寮掃街前受訪表示「尊重」，對於如何評估選情，陳其邁回應，6月6日罷韓結果已經很清楚，高雄巿民選擇換一個巿長。

陳其邁說，李陣營有自己的考量，但罷韓結果已經說明，高雄巿民選擇要換一個巿長，讓高雄大步邁進，也因此才會有8月15日的巿長補選投票。國民黨或李眉蓁要沒收或打臉6月6日的罷韓結果，會跟巿民的想法有很大落差。

對於說「國民黨不賄選，就不會選」，台北巿長柯文哲反酸「民進黨很會選，就很賄選？」。陳其邁晚間重申，在台灣來講，國民黨買票的歷史是眾知皆知的事情，我們希望選舉維持乾淨選風，能公平競爭。

陳其邁13日以車隊掃街拜票，包括台南巿長黃偉哲、民進黨副秘書長林飛帆都先後陪同助選。14日的選前之夜也已確定蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等府院黨重量級人士，都將集結高雄，邁向勝選最後一哩路。

(中時 )