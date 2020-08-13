日本神戸大學的研究小組發表有關新冠肺炎（COVID-19）的研究報告指出，重症度愈高的患者，體內攻擊病毒的「中和抗體」就愈多，與無症狀患者相比，最多高達200倍以上。重症患者康復後，即使PCR核酸檢測呈陰性，肺炎仍可能拖長，應追蹤調查。

《神戶新聞》報導，神戶大學今年4至6月解析兵庫縣立加古川醫療中心的12名住院患者的血清，結果發現，10名重症患者以及1名輕症、1名無症狀患者體內都檢測出抗體。

病毒增殖、重症度高的患者，其抗體量有較多的傾向。抗體增殖雖可借由抗體之力排除病毒，但細胞分泌的細胞因子過多竹，即使PCR核酸檢測呈陰性，肺炎仍可能持續拖長。雖然一般預測很難再度感染，但今後的調查仍是有必要的。

為了預防重症化，該研究小組提倡，針對高齡者及患有基礎疾病的患者，最好在病毒增殖的早期，施以含中和抗體的血漿以及抗病毒藥劑。

(中時新聞網)