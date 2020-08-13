四維航運旗下開幕兩年多的宜蘭綠舞國際觀光飯店，利用大型日式庭園，陸續乘竹筏在水田上種植「輪傘莎草」、愛侶穿浴衣逛花園，製作和果子、抹茶體驗等活動，吸引不同族群入住，今年中秋節引領新風潮，與「不二堂」推出「月光秘境」聯名中秋禮盒。綠舞董事長藍心瑩表示，飯店預計2023年開業第五年開始享有獲利。

綠舞董事長藍心瑩指出，今年農曆年後因新冠肺炎業績受到很大影響，幸好國內疫情控制良好，5月下旬開始住房率日益提升，暑假平均住房率近八成，去年原規劃今年營收要達到兩億，目前努力朝1.5億目標邁進，預計2023年開始享有獲利。

這次與不二堂聯名推出的「月光秘境」中秋禮盒，將日系元素和蘭陽地景巧妙結合，呼應「一秒入境日本」的理念，採取限量銷售方式，預計生產三千盒，產品結合宜蘭地方特色金棗與南投金萱烏龍茶，加上不二堂烙印台日印象的煎餅，打開禮盒內藏楓葉摺扇，給人驚喜，少掉傳統月餅的油膩，食用期限多達半年，禮盒可以當擺飾，也方便宅快遞。

不二堂董事長林國榮則表示，日本人珍惜每次見面，稱為一期一會，要把當下美好送出去。四維航持有綠舞52.6％股份，該飯店是國內唯一日式庭園為主題的飯店，占地2.2萬坪。

四維航運今年上半年受疫情影響業績受損，營收12.24億元，虧損6.83億元，EPS-2.44元，該公司逾半數船隻是輕便型船，該型船在今年5月12日最低檔時，現貨市場平均日租是4,108美元，目前已經漲到約8,600美元，是逾倍數的價格，估計下半年業績可明顯好轉。

(工商 )