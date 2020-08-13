優化組織架構，東聯（1710）宣布，旗下亞東石化（揚州）、遠東聯石化（揚州）、通達氣體工業（揚州）3家子公司，經董事會決議合併，以遠東聯石化（揚州）為存續公司，合併基準日暫定為12月31日。

東聯持股亞東石化（揚州）100％，對遠東聯石化（揚州）、通達氣體工業（揚州）持股分別各50％，其餘持股也都掌握在遠東集團手中。以遠東聯石化揚州為存續公司，東聯對合併後公司持股比例增為55.8％，仍為財務報表的母公司。

東聯表示，因營運環境變化，為降低環境、能源、品質等相關作業重複性，以達節約成本效益，享受租稅優惠，將3家公司進行合併，以提升整體競爭力。

東聯特用化學品業務6月起恢復正常，盼今年整體表現能與去年相當，新產能也將在明年第 1季建置完成；至於主要產品EG（乙二醇）走出去年供過於求的低谷，今年表現應可比去年好。

東聯指出，EG價格自7月每噸420美元，來到8月450美元，且原料乙烯7月每噸約800美元，8月降至750美元，使EG產品可近損平，且乙烯原料生產EG過程，同步產出環氧乙環及可應用氣體，整體來說仍然獲利。

(工商 )