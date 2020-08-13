受惠強固型電腦產品出貨在第二季回溫，神基科技（3005）及茂訊電腦（3213）雙雙擺脫第一季的營運低點，單季獲利皆有翻了一到兩倍的彈升季增，拉抬其稅後每股盈餘同步站回1字頭，分別達1.51元及1.02元。

神基自3月隨著供應鏈產能逐步回穩後，旗下強固型電腦及綜合機構件兩大產品線出貨動能也隨之揚升，帶動其月營收恢復年正成長走勢之際，也拉抬整體營運自低點反彈、重回較去年同期成長走勢。其上半年合併營收年增逾2％、達129.98億元，毛利率及營業利益率雙升，稅後淨利年增38％以上、達11.57億元，稅後每股盈餘則來到1.98元，刷新歷年同期紀錄。

其中，第二季合併營收季增逾3成、達74億元，並較去年同期增長5％以上，單季營業利益及稅後淨利皆有超過2倍的季增長，拉升其營業利益率站上15.86％的歷史高點，毛利率更首度突破30％，單季稅後淨利8.82億元，年增超過7成。

另一方面，茂訊第二季在外銷強固型電腦出貨回溫帶動下，毛利率及營業利益率雙雙大幅強彈，分別回升到24％及12％以上，獲利並有較首季倍增150％、達5,982.4萬元，稅後每股盈餘1.02元。

上半年因疫情帶動居家辦公、線上教學與宅娛樂需求，拉升了茂訊在通路筆電銷售業務比重，雖連帶使得其營收規模小幅增長2.7％、達12.71億元，但其外銷強固型電腦的出貨動能亦因疫情受累走衰，雙率微幅下滑1～2個百分點。

在獲利表現上，受疫情影響、茂訊上半年兩個季度來自業外的投資損益由正轉負，拖累其稅後淨利年減近24％、為8,208萬元，稅後每股盈餘較去年同期小幅走滑至1.42元。

儘管6月一度因市場上商用機款拉貨潮告一段落，影響兩業者在該月出貨及銷售動能同步走緩，但7月即在受惠海外客戶對強固型電腦出貨需求下，拉抬神基及茂訊的單月營收各自站上其歷年同期次高及新高。

法人預估下半年仍可望有出貨旺季需求及品牌客戶筆電新品的上市，帶動兩業者不論在強固型電腦、抑或筆電相關產品線業務的營運動能維穩，其下半年整體營運亦有機會再較上半年增溫，為兩業者後市帶來利多展望。

(工商 )