慘忍直擊》喪盡天良山老鼠獵殺黑熊吃下肚 台灣首度非法獵熊影片曝光(林管處提供/楊宗灝翻攝)

新竹林管處與檢方在今年5月上山查緝不肖山老鼠集團時，在嫌犯工寮中，發現1隻保育類台灣黑熊遺骸，檢方事後從嫌犯手機中，赫然發現狠心山老鼠獵殺黑熊現場影片，從影片中可看到成年黑熊遭山老鼠以獵殺連續射中數槍，口吐鮮血已奄奄一息躺在樹林中，這些不肖山老鼠竟然還洋洋得意，要同夥小心不要靠近受傷黑熊，殘忍行徑令人髮指，這也是台灣有史以來首度曝光的非法獵殺黑熊畫面，而行兇者竟然是盜伐珍貴林木的山老鼠，讓檢警與保育人士感到痛心。

新竹地檢署在今年初偵辦何男等人盜伐樹瘤案時，獲得情資顯示該集團多次到觀霧國有林地盜伐，專案小組前後共4次至盜伐現場蒐證時，耗時14天，總計動員警力及林務工作人員共45人次進入深山清查。

經過4個月調查，於5月7日同步前往新竹縣、桃園市等7個處所進行搜索，並分別拘提江姓嫌疑人等6人、傳喚何姓嫌疑人等3人，涉嫌盜伐扁柏及紅檜樹瘤共9名嫌疑人到案，並繼續刨根溯源將長期隱身幕後江姓等2名收贓嫌疑人查緝到案，專案小組查扣樹瘤計4塊78公斤、樹瘤聚寶盆1個6公斤、牛樟7塊78.9公斤，合計162.9公斤等贓證物，估計市價新台幣100餘萬元。

據警方調查，嫌疑人為躲避警方查緝，出貨時都會先派人前導掃街，確認沒有警方巡邏才通知後方人馬出貨，警方長期跟監部署才確認何姓等9名嫌疑人涉嫌重大，並且均有親戚關係，因眾人長期在深山活動，發現珍貴扁柏、紅檜木頭，為謀求暴利，遂針對價值高且易背負的樹瘤下手盜伐，再以每趟3至5000代價揪集親友背運下山，得手後再以每塊3至30萬不等之高價賣給江姓等2名嫌疑人牟利。

不只如此，調查人員還在何姓嫌疑人於林間架設的工寮旁，發現有疑似瀕臨絕種保育類台灣黑熊毛皮及骸骨，警方後續並在嫌疑人手機中找到何男與台灣黑熊照片，何男才坦承因工寮內食物遭不明野生動物翻找吃掉，一時氣憤而設下陷阱，沒想到陷阱抓到的是台灣黑熊，但也不可能靠近陷阱將黑熊野放，只好用土製獵槍將其殺害。

該台灣黑熊骸骨已在今年7月間取下山送交特生中心鑑定，警方依法調查完竣，已另案移送新竹地檢署偵辦。根據警方調查，何男僅坦承有抓熊，對於是否吃熊肉則是矢口否認，警方將台灣黑熊骸骨送鑑識，卻未能發現熊頭骸骨。

(中時新聞網)