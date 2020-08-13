大陸外交部趙立堅今天嚴厲批評美國國務卿蓬佩奧在捷克發表演講，指其無端指責中國共產黨和中國的內外政策，日復一日重覆顛倒事實的謊言，批駁其言論簡直是浪費時間。趙立堅還引用捷克諺語稱：「給別人挖坑的人，自己也會掉進坑裡。」

大陸外交部13日例行記者會上，有媒體提出蓬佩奧在捷克發表演講所稱中國共產黨的統治和控制方式所構成的比俄羅斯大得多，以及中國共產黨威脅美國人的價值觀與生活方式，中方對此有何評論？

發言人趙立堅答覆稱，蓬佩奧出於冷戰思維和一己私利，一再無端指責中國共產黨和中國的內外政策。對此，中方已多次闡明了嚴正立場。

趙立堅說，蓬佩奧走到哪裡，就把「政治病毒」和虛假資訊帶到哪裡，中國駐捷克使館已就此及時「消毒」。批駁蓬佩奧的言論簡直浪費大家時間。借此機會，我想請媒體朋友幫我問一問蓬佩奧，他像打了雞血一樣，日復一日重複著罔顧事實、顛倒黑白的謊言，心虛不虛啊？

趙立堅表示，蓬佩奧之流試圖把國際社會綁上反共反華的戰車，讓別國為美方「火中取栗」。對此，國際社會看得很清楚，不會買帳，愛好和平的人士也不會認同，中國更不會被他「帶節奏」。蓬佩奧之流的圖謀註定不會得逞。借用一句捷克的諺語：給別人挖坑的人，自己也會掉進坑裡。

(中時新聞網)