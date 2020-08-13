評價利益挹注 晟德第二季EPS 3.02元 20:202020/08/13 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晟德（4123）13日公佈第二季合併財務報告，受惠處分投資利益和集團認列來自轉投資國光評價利益，單季合併稅後淨利13.42億元，歸屬母公司淨利12.55億元，每股盈餘3.02元，較去年同期的0.09元大幅跳增。 晟德表示，第二季獲利耀眼，主要是公司策略性調節投資股權、錦旗生物集團（原豐華生技）自合併子公司轉為權益法投資公司而重新衡量公允價值，其所產生的處分投資利益，加上集團認列來自轉投資國光評價利益所致。 晟德上半年每股盈餘達3.53元，截至6月底止每股淨值達33.9元。 (工商 ) #豐華 #晟德 #評價利益 #處分 #投資利益 也許您會感興趣 推薦閱讀 旺季與新廠貢獻 元山第二季EPS0.44元 18:342020/08/13 財經 雙美第2季EPS1.12元 創史上新高 16:512020/08/13 財經 力達-KY第二季轉虧為盈 上半年EPS為0.58元 10:092020/08/13 財經 全球傳動第牛2季虧轉盈 上半年EPS為0.09元 11:042020/08/13 財經 達新 上半年EPS 27.43元創高 04:102020/08/13 證券．權證 鈞興-KY上半年EPS為2.46元 17:102020/08/13 財經 波力上半年EPS升至1.05元 今辦法說會 10:402020/08/13 財經 瑞儀Q2毛利率 登20％高點 04:102020/08/13 證券．權證 緯軟第二季獲利寫新高 下半年看好金融業、電信業IT需求 17:092020/08/13 財經 熱門股－奇鋐 訂單滿手震盪走高 04:102020/08/13 證券．權證 財經熱門新聞 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 鴻海法說爆超大驚奇 台股好戲在後頭 - 財經 川普封殺陸企的下一步 CNN：阿里巴巴上榜 - 財經 疫苗問世將打壓金價 分析師：一派胡言 - 財經 微軟9月推 雙螢幕手機 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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