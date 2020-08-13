晟德（4123）13日公佈第二季合併財務報告，受惠處分投資利益和集團認列來自轉投資國光評價利益，單季合併稅後淨利13.42億元，歸屬母公司淨利12.55億元，每股盈餘3.02元，較去年同期的0.09元大幅跳增。

晟德表示，第二季獲利耀眼，主要是公司策略性調節投資股權、錦旗生物集團（原豐華生技）自合併子公司轉為權益法投資公司而重新衡量公允價值，其所產生的處分投資利益，加上集團認列來自轉投資國光評價利益所致。

晟德上半年每股盈餘達3.53元，截至6月底止每股淨值達33.9元。

(工商 )